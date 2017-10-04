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ВКС в Сирии ликвидировали командование "Джебхат ан-Нусры"*

В результате специальной операции Минобороны РФ в Сирии ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате специальной операции Минобороны России ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, — сказал он.
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Российский бобардировщик Су-24, находящийся на вооружении ВКС РФ в Сирии:
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* Террористическая организация, запрещена в России
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