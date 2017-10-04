Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о сотрудничестве с другими странами

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 «О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 года „О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами“ (прилагается, тайно)», — говорится в сообщении.