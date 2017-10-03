Король Испании обвинил власти Каталонии в нарушении конституции страны

Король Испании Фелипе VI заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию страны. Его заявление опубликовано на сайте монаршего дома.

Филипп VI публично отреагировал на прошедший референдум о независимости региона спустя два дня. «Действия местных властей Каталонии говорят о недопустимой нелояльности. Они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона и демократии. Они пытались сломить единство Испании и ее национальный суверенитет. Своим безответственным поведением могут они ставят под удар экономическую и социальную стабильность Каталонии и всей Испании», — заявил король.



Он пообещал каталонцам «полную поддержку остальных испанцев», напомнив о твердой приверженности короны конституции и единству Испании.



Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость автономного сообщества. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать его проведению. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.

