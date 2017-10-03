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Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико бросил в толпу бумажные полотенца
Президент США Дональд Трамп во время встречи с жителями Пуэрто-Рико, пострадавшими от урагана «Мария», бросил в толпу несколько бумажных полотенец.
Pres. Trump tosses rolls of paper towels to crowd in Puerto Rico amid visit to survey damage from Hurricane Maria https://t.co/zAWvJAzETI pic.twitter.com/75apqwjODW— ABC News (@ABC) 3 октября 2017 г.
Ранее Трамп приехал в Пуэрто-Рико, чтобы оценить ущерб, причинённый островному государству ураганом «Мария».
Там он пошутил, что Пуэрто-Рико «подпортил» бюджет США в связи с ущербом, причинённым ураганом.
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