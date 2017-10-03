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Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико бросил в толпу бумажные полотенца

Трамп странно повел себя на встрече с жителями Пуэрто-Рико
Фото:
Президент США Дональд Трамп во время встречи с жителями Пуэрто-Рико, пострадавшими от урагана «Мария», бросил в толпу несколько бумажных полотенец.

Ранее Трамп приехал в Пуэрто-Рико, чтобы оценить ущерб, причинённый островному государству ураганом «Мария».
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Там он пошутил, что Пуэрто-Рико «подпортил» бюджет США в связи с ущербом, причинённым ураганом.
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