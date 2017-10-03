Климкин анонсировал визит Эрдогана на Украину



«В ближайшее время Украину посетит президент Турции. Будем обговаривать несколько интересных идей», — приводит Интерфакс слова Климкина, которые он сказал во время визита в Баку.

Также он заявил о возможности создания трёхстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Украина.



Ранее сообщалось, что Анкара обязалась до 2021 года предоставить Киеву финансовую помощь в объёме $15 млн