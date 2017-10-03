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Климкин анонсировал визит Эрдогана на Украину
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Украину.
«В ближайшее время Украину посетит президент Турции. Будем обговаривать несколько интересных идей», — приводит Интерфакс слова Климкина, которые он сказал во время визита в Баку.
Также он заявил о возможности создания трёхстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Украина.
Ранее сообщалось, что Анкара обязалась до 2021 года предоставить Киеву финансовую помощь в объёме $15 млн
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