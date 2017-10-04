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Украина и США договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

Украина и США договорились о сотрудничестве
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Усиливать кооперацию в области кибербезопасности договорились Украина и США в рамках диалога в данной области. Об этом сообщает РИА Новости.
Сотрудничество предполагается осуществлять в том числе через платформу НАТО.
"Сотрудничая мы усилим нашу устойчивость к киберугрозам, чтобы гарантировать, что интернет остается открытым, надежным, и безопасным", — говорится в совместном документе Государственного департамента США и украинского МИД.
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