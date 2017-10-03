"Стрелок из Лас-Вегаса" Стивен Пэддок ранее переправил $100 тыс. на Филиппины, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов США.

По их данным, деньги были перенаправлены в недельный промежуток в родную страну его девушки. Однако точно узнать, когда был совершен перевод и кому предназначались деньги, пока что не удалось.





Эту информацию подтверждает телеканал CNN со ссылкой на представителя американских правоохранителей.



Ему также пока неизвестно, когда и кому Пэддок переправлял деньги. В настоящее время ФБР сотрудничает с властями Филиппин по этому вопросу.

Поздно вечером 1 октября Пэддок устроил стрельбу в Лас-Вегасе с 32-го этажа отеля-казино Mandalay Bay, расположенного напротив музыкального фестиваля.



При нападении на участников мероприятия погибли 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.