Додон поведал о божественной природе своей власти



Президент Молдавии Игорь Додон заявил о божественном происхождении своего президентского мандата. Об этом во вторник, 3 октября, он рассказал в интервью телеканалу НТВ-Молдова, передает портал Newsmaker.md.

«Знаете, патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: "Господин президент, этот мандат был дан Господом“», — заявил Додон.





Сообщается, что в этом году молдавский лидер дважды — в январе и марте — встречался с патриархом Кириллом. Во время одной из бесед предстоятель РПЦ сказал, что христианские принципы Додона «вселяют надежду на его успех в служении народу Молдовы, служении государству».



22 сентября депутаты парламента Молдавии от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом об импичменте Игоря Додона. Лидер Либеральной партии Михай Гимпу отметил, что законопроект был направлен всем парламентским фракциям, кроме фракции Партии социалистов. Для рассмотрения законопроекта на заседании парламента необходимы подписи 34 депутатов из 101.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют сейчас в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Так, народные избранники не сошлись с президентом во мнении по поводу вывода российских военных из Приднестровья, высылки из Молдавии пяти российских дипломатов и предложений по федерализации страны.