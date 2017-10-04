Больше стаж - меньше денег: на Украине Рада утвердила пенсионную реформу

Закон о необходимой для получения очередного транша от МВФ пенсионной реформе приняли на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. Новый закон принят большинством голосов депутатов Верховной рады , теперь его должен подписать президент.

Согласно новому закону, минимально необходимый страховой стаж с 1 января 2018 года составит 25 лет вместо 15 нынешних. Отменяются спецпенсии для государственных служащих, прокуроров, судей и ученых. Также с 1 января 2018 года планируют отказаться от назначения пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной сферы. Таким образом число пенсионеров сократится автоматически — сейчас их насчитывается 12 миллионов.

Минимальная пенсия на Украине на сегодняшний день составляет 1312 гривен, то есть 49 долларов или порядка 2800 рублей. С 1 октября она будет увеличена примерно на 5 долларов и составит 1452 гривны или чуть больше 3 тысяч рублей.

Противники проведения пенсионной реформы говорят, что главная ее задача — фактическое увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.