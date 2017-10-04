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Больше стаж - меньше денег: на Украине Рада утвердила пенсионную реформу
Фото: dsnews.ua
Закон о необходимой для получения очередного транша от МВФ пенсионной реформе приняли на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. Новый закон принят большинством голосов депутатов Верховной рады, теперь его должен подписать президент.
Согласно новому закону, минимально необходимый страховой стаж с 1 января 2018 года составит 25 лет вместо 15 нынешних. Отменяются спецпенсии для государственных служащих, прокуроров, судей и ученых. Также с 1 января 2018 года планируют отказаться от назначения пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной сферы. Таким образом число пенсионеров сократится автоматически — сейчас их насчитывается 12 миллионов.
Минимальная пенсия на Украине на сегодняшний день составляет 1312 гривен, то есть 49 долларов или порядка 2800 рублей. С 1 октября она будет увеличена примерно на 5 долларов и составит 1452 гривны или чуть больше 3 тысяч рублей.
Противники проведения пенсионной реформы говорят, что главная ее задача — фактическое увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.
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