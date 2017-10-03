Глава Генштаба ВСУ признал вину за взрывы на складе боеприпасов под Винницей



Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко взял на себя ответственность за пожар и взрывы на складе боеприпасов в городе Калиновка Винницкой области. Об этом он сказал во вторник, 3 октября, передает портал «Новое время».

«Я считаю себя ответственным (за ситуацию в Калиновке — прим. «Ленты.ру» ), поскольку это объект вооруженных сил, но я не хотел бы, чтобы все те проблемы и недостатки, которые имели место в организации охраны и обеспечении безопасности таких объектов в целом, были возложены только на меня лично и моих подчиненных», — заявил Муженко.

Он добавил, что лично приказал перевезти боеприпасы со складов в Восточной Украине в Калиновку в 2015 году. По его словам, объем перевозок оказался очень большим.





28 сентября ответственность за взрывы боеприпасов на складе в Калиновке на Виктора Муженко возложил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов . По его мнению, он виновен также в пожаре и взрывах на складе в городе Балклея Харьковской области в марте 2017-го.