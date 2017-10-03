Американцы готовятся к войне с Россией - эксперт

Аериканцы готовятся к войне с Россией, и это не факт сегодняшнего дня.

Американцы готовятся к войне с РФ, поэтому тщательно анализируют российское вооружение. Об этом на ток-шоу «Особая статья» заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

«Конечно, американцы готовятся к войне с Россией, и это не факт сегодняшнего дня», — отметил эксперт, комментируя появившийся в США «Русский справочник боевых действий нового поколения».

Ранее издание The National Interest сообщило о том, что командование армии Соединенных Штатов Америки выпустило некий «учебник» по противодействию российской стратегии ведения гибридной войны.

Документ состоит из 62 страниц. В нем собраны данные о российском вооружении и военной технике, представлены их характеристики, рассмотрены слабые и сильные стороны. На основе этого составлены рекомендации по противостоянию российским вооруженным силам в случае необходимости.