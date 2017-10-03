Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

Американцы готовятся к войне с Россией - эксперт

Эксперт: Американцы готовятся к войне с Россией
Фото:
Аериканцы готовятся к войне с Россией, и это не факт сегодняшнего дня.
>> "Войну с Россией можно представить только в бреду"
Американцы готовятся к войне с РФ, поэтому тщательно анализируют российское вооружение. Об этом на ток-шоу «Особая статья» заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Конечно, американцы готовятся к войне с Россией, и это не факт сегодняшнего дня», — отметил эксперт, комментируя появившийся в США «Русский справочник боевых действий нового поколения».
Ранее издание The National Interest сообщило о том, что командование армии Соединенных Штатов Америки выпустило некий «учебник» по противодействию российской стратегии ведения гибридной войны.
Документ состоит из 62 страниц. В нем собраны данные о российском вооружении и военной технике, представлены их характеристики, рассмотрены слабые и сильные стороны. На основе этого составлены рекомендации по противостоянию российским вооруженным силам в случае необходимости.
В мире Главное
Владимир Шаповалов
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости