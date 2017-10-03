Численность ВСУ достигла предела

Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимальной предусмотренной законом — 250 тыс. человек, заявил начальник главного управления персонала — замначальника генштаба ВС Украины Артур Артеменко.

«На сегодня, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил — 250 тыс. Эта цифра обоснована. Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодня ВС находятся на предельном лимите численности», — передает «Интерфакс» выступление Артеменко на брифинге в Киеве.

По словам Артеменко, в дальнейшем количество призывников будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Напомним, ранее ДНР заявила об отправке Киевом уголовников воевать в Донбассе.