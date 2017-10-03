Командир британской подлодки отстранен за роман с моряком



Командование Королевских ВМС отстранило командира атомной подлодки Vigilant Стюарта Армстронга от службы за роман с членом экипажа, сообщает ВВC.

Армстронга обвинили в "неподобающих отношениях" с женщиной, служащей офицером на его субмарине. Имя и должность дамы не называются. В Министерстве обороны Великобритании отказались прокомментировать инцидент, сочтя это "неуместным". Командование английских ВМС подчеркнуло, что отстранение командира Vigilant и начатое против него расследование не повлияло на выполнение текущих задач флота.



С 2011 года в Великобритании отменен запрет на службы женщин на подводных лодках, однако действует запрет на прикосновения. Руководство флота принимает "особенно жесткие решения" в случаях, если в скандале оказываются замешаны офицеры, отмечает BBC.



Так в 2014 году стало известно об отстранении первой в Великобритании женщины-командира корабля Сары Уэст. За связь с женатым офицером из своего экипажа командира фрегата Portland сняли с должности и перевели на офисную работу в штаб-квартиру флота. Схожие проблемы есть и у ВМС США — там столкнулись с резким ростом числа беременностей. Женщины-моряки охотно рожают детей, получая полный пакет льгот и послабления по службе. Тем не менее американские субмарины класса Virginia переделывают в формат "унисекс".



ВМФ России опасность подводного адюльтера не грозит — дам на отечественных субмаринах в обозримом будущем не ожидается.





— В Вооруженных силах много других специальностей, которые больше подходят женщинам. А у нас достаточно подготовленных мужчин, — рассказал начальник главного управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирал Виктор Кочемазов

Справка "РГ"



Vigilant — одна из четырех стратегических атомных субмарин ВМС Великобритании, вооруженных баллистическими ракетами Trident II. Базирующиеся в Шотландии подлодки являются единственным носителем британского ядерного оружия.