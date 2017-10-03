За красивые глазки. Почему Пашинин ушел воевать против ополченцев

Российский и украинский актер Анатолий Пашинин , уехавший в Донбасс воевать против ополченцев, рассказал о причинах своего поступка. Об этом сообщает «Обозреватель».

Актер назвал себя «нежным цветочком», которому «нужны определенные условия, чтобы наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ». Именно поэтому, по словам Пашинина, он стал добровольцем.

«Я уже как Диоген днем с огнем ищу человека, а здесь в кого не плюнь, и попадешь в человека. К тому же сама атмосфера позволяет тебе собраться», — отметил он.

"В нашем боевом батальоне меня по блату, за красивые глазки, так сказать, кинули на ноль, а так, конечно, надо себя проявить, чтоб тебя туда взяли. Потому что оттуда люди выезжать не хотят", — добавил Пашинин.

В августе стало известно, что Пашинин присоединился к украинской армии в качестве добровольца. Позже он заявил, что «не выполняет долг, а ловит кайф» во время вооруженных действий в Донбассе.

Пашинин родился в Светловодске (Кировоградская область Украины) в семье военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2014 году уехал из России в Запорожье. Выступал в поддержку «Евромайдана». Известен по ролям в фильме «Мы из будущего», сериалах «Грозовые вороты», «Провинциалы», «Побег».