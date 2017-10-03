На Украине рассказали об истоках конфликта между Порошенко и Аваковым

Народный депутат Украины Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV заявил, что конфликт между президентом страны Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым длится со дня избрания первого на должность главы государства 25 мая 2014 года. Видео опубликовано на YouTube-канале ICTV.

Геращенко указал, что причина конфликта лежит в различном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований на Украине. «Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках», — отметил Геращенко. По его признанию, партия «Народный фронт» и Аваков полагают, что такой подход будет «опасным прецедентом» для Украины.

В июне депутат Верховной Рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что глава МВД Украины Арсен Аваков готовит силовой захват власти. «Команда Арсена Авакова готовится к любым сценариям, в том числе и к захвату власти. Сам министр внутренних дел готовится стать премьер-министром», — заявил тогда Лещенко.