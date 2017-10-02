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Главные события понедельника

Новое секретное оружие России, провал «Крыма» и другие события дня
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Банк России со 2 октября отзывает лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка, сообщает регулятор.
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Российская «Алабуга» перепугала Запад
Новое российское оружие отключает всю электронику в стане противника, а потом убивает солдат, спрятавшихся в бункерах на глубине 100 метров под землей. Как сообщают в панике британские СМИ, разработка русских мощнее ядерной бомбы.
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СМИ узнали, куда владельцы «ВИМ-Авиа» выводили деньги перед крахом
Владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев мог спрятать активы и деньги перед банкротством компании, сообщает Life.
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"Мирно и спокойно". Объяснены отличия референдумов в Крыму и Каталонии
Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что крымский референдум в отличие от каталонского прошел мирно и без столкновений, передает РИА Новости.
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Рейтинг «Крыма» пробил дно на «Кинопоиске»
Рейтинг фильма «Крым» на «Кинопоиске» после четырех дней проката составляет 2.397. Об этом свидетельствуют опубликованные на портале данные.
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Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
Президенту США сообщили о трагедии в Лас-Вегасе. Дональд Трамп и сотрудники его администрации молятся за семьи жертв и пострадавших, сообщили в Белом доме. СМИ называют инцидент "самой кровавой стрельбой в американской истории".
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Спецслужбы США проникли на объекты РФ
Министерство иностранных дел России (МИД) обвинило спецслужбы и полицию США в незаконном проникновении на территорию российских объектов в Сан-Франциско.
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Задержаны готовившие теракты в Москве боевики ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла противоправную деятельность ячейки террористической группировки "Исламское государство" в Москве, передает РИА "Новости".
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Познеру нашли замену
Журналист и блогер Юрий Дудь может заменить телеведущего Владимира Познера на Первом канале. Об этом пишет URA.RU.
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