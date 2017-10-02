Главные события понедельника



ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России со 2 октября отзывает лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка , сообщает регулятор.



Российская «Алабуга» перепугала Запад

Новое российское оружие отключает всю электронику в стане противника, а потом убивает солдат, спрятавшихся в бункерах на глубине 100 метров под землей. Как сообщают в панике британские СМИ, разработка русских мощнее ядерной бомбы.





СМИ узнали, куда владельцы «ВИМ-Авиа» выводили деньги перед крахом

Владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев мог спрятать активы и деньги перед банкротством компании, сообщает Life.



"Мирно и спокойно". Объяснены отличия референдумов в Крыму и Каталонии

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что крымский референдум в отличие от каталонского прошел мирно и без столкновений, передает РИА Новости.

Рейтинг «Крыма» пробил дно на «Кинопоиске»

Рейтинг фильма «Крым» на «Кинопоиске» после четырех дней проката составляет 2.397. Об этом свидетельствуют опубликованные на портале данные.



Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв

Президенту США сообщили о трагедии в Лас-Вегасе. Дональд Трамп и сотрудники его администрации молятся за семьи жертв и пострадавших, сообщили в Белом доме. СМИ называют инцидент "самой кровавой стрельбой в американской истории".



Спецслужбы США проникли на объекты РФ

Министерство иностранных дел России (МИД) обвинило спецслужбы и полицию США в незаконном проникновении на территорию российских объектов в Сан-Франциско.



Задержаны готовившие теракты в Москве боевики ИГ



Познеру нашли замену