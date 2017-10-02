

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу массовой стрельбы в Лас-Вегасе назвал инцидент "актом абсолютного зла". Об этом сообщает CNN.



" [Стрелявший] жестоко убил 50 человек и ранил еще сотни . Это был акт абсолютного зла", — заявил Трамп.

Американский президент поблагодарил полицейских, которые, по его словам, действовали быстро и предотвратили увеличение числа жертв.





В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе. По последним данным, погибли 50 человек, пострадали более 400.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

