В США признали неспособность сбить ракеты КНДР

США не сбивают северокорейские баллистические ракеты, потому что они не способны это сделать.

Америка не может сбить баллистические ракеты. Об этом пишет обозреватель портала Defense One Джо Сиринсьоне.

Автор отмечает, что в ходе последнего пуска баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12», состоявшегося в середине сентября, ракета пролетела 3700 км и прошла на высоте в 770 км над японским островом Хоккайдо.

Сиринсьоне подчеркивает, что в действительности у США нет в данном регионе боевых средств противоракетной обороны, которые могли бы уничтожить ракету на такой высоте.

Так, многофункциональные боевые информационно-управляющие системы Aegis, установленные на кораблях ВВС США, находящихся у берегов Японии, не могут сбить ракету на такой высоте. То же касается систем ПРО THAAD, развернутых в Южной Корее и Гуаме.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что единственная возможность, чтобы северокорейская ракета была сбита, — это развернуть корабли, оснащенные Aegis, непосредственно в территориальных водах КНДР, однако даже в этом случае им придется «гоняться» за ракетами, и эту «гонку» они вряд ли выиграют.