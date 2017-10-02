Тимошенко оштрафовали за пересечение границы с Саакашвили

«Сегодня сотрудники службы в рамках своих полномочий вручили Тимошенко протокол о незаконном пересечении границы 10 сентября», — сказал Слободян.





22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении польско-украинской границы и назначил ему штраф . Согласно решению, политик должен заплатить 200 необлагаемых налогом минимумов, то есть 3,4 тысячи гривен (менее 7,5 тысячи рублей). Также Саакашвили должен оплатить судебный сбор в размере 320 гривен (700 рублей).