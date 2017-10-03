Венгрия назвала украинский закон об образовании «ударом в спину»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает «ударом в спину» принятие Киевом закона о тотальной украинизации образования. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает «Радио Свобода»

Во время встречи со своим румынским коллегой Сийярто отметил «естественность» совместного выступления Будапешта и Бухареста против украинского закона. Он считает, что закон об образовании противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС , подписание которого поддержали Венгрия и Румыния.

Также министр увидел серьезную угрозу в том, что на рассмотрение украинских парламентариев отправились законопроекты о языке и гражданстве.

Сийярто напомнил, что, по мнению Будапешта, новый законодательный акт нарушает права национальных меньшинств на Украине.

26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании. В ответ Сийярто сказал, что Киев может забыть о европейском будущем. Он пообещал, что Будапешт намерен блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС. В свою очередь, глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар предупредил, что после подписания украинским президентом закона об украинизации образования Киев теряет Будапешт как друга. Он охарактеризовал документ как грубое нарушение прав венгерского меньшинства, что является «постыдным и неприемлемым».