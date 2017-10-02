В ДНР обезвредили агентурную сеть

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что спецслужбы выявили и обезвредили агентурную сеть, членов которой подозревают в совершении терактов в Донбассе, а также в покушении на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.



Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что в Донецке 23 сентября было совершено покушение на министра доходов и сборов. В Миндоходов и сборов подтвердили информацию о покушении на Тимофеева и взрыве его автомобиля. В ведомстве уточнили, что с министром все в порядке, он продолжает выполнять служебные обязанности. Позже глава ДНР Александр Захарченко заявил, что подозреваемые в совершении покушения задержаны.



"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий министерством государственной безопасности Донецкой народной республики "по горячим следам" выявлена и обезврежена агентурная сеть, члены которой по заданию СБУ и ГУР МО Украины совершили ряд резонансных преступлений, в том числе террористических актов на территории ДНР и ЛНР", — говорится в сообщении на сайте ведомства.



В МГБ ДНР отметили, что была обнаружена система тайников, каналов связи и передачи спецсредств.



"Кроме того, оперативными сотрудниками МГБ выявлена система тайников, конспиративных квартир, каналов связи и передачи спецсредств, предназначенных для совершения диверсионно-террористических актов, а также пути нелегального проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию ДНР", — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что группа была выявлена в ходе расследования покушения "на одного из высокопоставленных должностных лиц Донецкой народной республики". В министерстве не исключают, что диверсанты причастны к покушению на министра доходов и сборов.