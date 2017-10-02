Обзор зарубежных СМИ: Новое секретное оружие России

Кто стоит за «бандой GTA»?

Существовало несколько версий, кто мог стоять за печально известной бандой преступников, которую российская пресса окрестила «бандой GTA». Как пишет The Newsweek , жестокие убийства на подмосковной трассе породили различные слухи, вплоть до того, что это политическая месть.

Так, одна из версий — убийства спонсировались украинской властью, чтобы отомстить Москве за события 2014 года. Другие предполагали, что банда состояла из экс-сотрудников российского спецназа. Также была гипотеза, что участники банды — «дьявольские поклонники», потому как металлические шипы, которые банда использовала для «отключения» машин жертв, были в форме черных крестов. Позже выяснилось, что участники банды — выходцы из Средней Азии. Сообщалось, что убийства совершались с целью грабежа жертв. Однако версия, что преступники действовали по этническим или религиозным мотивам не получила большого распространения — иначе в обществе бы массово вспыхнули протесты, говорится в статье.

Россия разрабатывает оружие — «мощнее ядерной бомбы»

Оборонно-промышленный комплекс России разрабатывает новое секретное оружие под названием «Алабуга». Новая электромагнитная ракета может отключить всю электронику противника в радиусе 2,3 мили, пишет Daily Star

Благодаря тому, что радиоэлектронное оружие способно уничтожать всю электронную технику противника в нескольких километрах, Россия сможет «обезоруживать» целые армии. Планируется использовать электромагнитные излучатели для отключения ракетных боеголовок и бортовых систем связи самолетов. Кроме того, «Алабуга» также способна заморозить механизм загрузки танка, взорвать артиллерийские снаряды внутри башни и убить вражеских солдат до 100 метров под землей.

Секретный план Британии вторгнуться в Россию

Уинстон Черчилль дал задание военным стратегам весной 1945 года: подготовить секретный план по вторжению Великобритании в Советский Союз. Как пишет The National Interest , операция по нападению на СССР получила название «Немыслимое», стартовать она должна была 1 июля 1945 года.

План имел много сходств с операцией Гитлера «Барбаросса», которая предполагала быстрое поражение советских войск вблизи российской границы, чтобы избежать длительной кампании глубоко внутри огромной страны. Планировалось, что англо-американские армии вместе с поляками нападут на СССР в Германии. Для свержения коммунизма также планировалось восстановить армию немцев.

Как Ляшко уничтожил российский авианосец

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко покатался в учебном центре для пилотов « Мотор Сичь » на симуляторе вертолета МИ-8, сообщает U-news . Видео, как он «уничтожает российский авианосец», опубликовано на его странице в Facebook.

Видео политик сопроводил надписью: «Цель поражена. Российский авианосец уничтожен». В самом сюжете парламентарий гордо произнес: «За Грузию! За Украину! Так будет и в реальной жизни».

Корсика повторит судьбу Каталонии?

События, происходящие в Испании, могут быть предвестником того, что может случиться на Корсике через несколько месяцев. Как пишет Le Figaro , вопрос о самоопределении может быть поднят националистами.

По мнению автора материала, голосование в Каталонии должны быть замечено в Париже. Его анализ, очевидно, будет поучительным для правительства Эдуарда Филиппа, говорится в статье. В Каталонии случилось так, что весь регион объединился против центральной власти, которая не признавала существование проблемы и не хотела вести диалог по поводу независимости.