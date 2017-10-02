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Обзор зарубежных СМИ: Новое секретное оружие России
Фото: dailystar.co.uk
Кто стоит за «бандой GTA»?
Существовало несколько версий, кто мог стоять за печально известной бандой преступников, которую российская пресса окрестила «бандой GTA». Как пишет The Newsweek, жестокие убийства на подмосковной трассе породили различные слухи, вплоть до того, что это политическая месть.
Так, одна из версий — убийства спонсировались украинской властью, чтобы отомстить Москве за события 2014 года. Другие предполагали, что банда состояла из экс-сотрудников российского спецназа. Также была гипотеза, что участники банды — «дьявольские поклонники», потому как металлические шипы, которые банда использовала для «отключения» машин жертв, были в форме черных крестов. Позже выяснилось, что участники банды — выходцы из Средней Азии. Сообщалось, что убийства совершались с целью грабежа жертв. Однако версия, что преступники действовали по этническим или религиозным мотивам не получила большого распространения — иначе в обществе бы массово вспыхнули протесты, говорится в статье.
Россия разрабатывает оружие — «мощнее ядерной бомбы»
Оборонно-промышленный комплекс России разрабатывает новое секретное оружие под названием «Алабуга». Новая электромагнитная ракета может отключить всю электронику противника в радиусе 2,3 мили, пишет Daily Star.
Благодаря тому, что радиоэлектронное оружие способно уничтожать всю электронную технику противника в нескольких километрах, Россия сможет «обезоруживать» целые армии. Планируется использовать электромагнитные излучатели для отключения ракетных боеголовок и бортовых систем связи самолетов. Кроме того, «Алабуга» также способна заморозить механизм загрузки танка, взорвать артиллерийские снаряды внутри башни и убить вражеских солдат до 100 метров под землей.
Секретный план Британии вторгнуться в Россию
Уинстон Черчилль дал задание военным стратегам весной 1945 года: подготовить секретный план по вторжению Великобритании в Советский Союз. Как пишет The National Interest, операция по нападению на СССР получила название «Немыслимое», стартовать она должна была 1 июля 1945 года.
План имел много сходств с операцией Гитлера «Барбаросса», которая предполагала быстрое поражение советских войск вблизи российской границы, чтобы избежать длительной кампании глубоко внутри огромной страны. Планировалось, что англо-американские армии вместе с поляками нападут на СССР в Германии. Для свержения коммунизма также планировалось восстановить армию немцев.
Как Ляшко уничтожил российский авианосец
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко покатался в учебном центре для пилотов «Мотор Сичь» на симуляторе вертолета МИ-8, сообщает U-news. Видео, как он «уничтожает российский авианосец», опубликовано на его странице в Facebook.
Видео политик сопроводил надписью: «Цель поражена. Российский авианосец уничтожен». В самом сюжете парламентарий гордо произнес: «За Грузию! За Украину! Так будет и в реальной жизни».
Корсика повторит судьбу Каталонии?
События, происходящие в Испании, могут быть предвестником того, что может случиться на Корсике через несколько месяцев. Как пишет Le Figaro, вопрос о самоопределении может быть поднят националистами.
По мнению автора материала, голосование в Каталонии должны быть замечено в Париже. Его анализ, очевидно, будет поучительным для правительства Эдуарда Филиппа, говорится в статье. В Каталонии случилось так, что весь регион объединился против центральной власти, которая не признавала существование проблемы и не хотела вести диалог по поводу независимости.
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