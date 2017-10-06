Под контролем боевиков ИГ осталось менее десяти процентов территории Сирии

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на данный момент контролируют менее десяти процентов территории Сирии. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, передает «Интерфакс».



«С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГ российских Воздушно-космических сил сегодня подконтрольная "халифату" территория сократилась до менее десяти процентов», — сообщил Конашенков.



По его словам, к 30 сентября 2015 года порядка 90 процентов территории Сирии прямо или косвенно было подчинено боевикам ИГ. «Вся военная "стратегия" США тогда заключалась в созерцании наступления "халифата", вооружении головорезов под видом помощи "сирийской оппозиции" и подсчетах количества дней до свержения законной власти Сирии», — прокомментировал он публикацию американского журналиста Майкла Бома на сайте радиостанции «Эхо Москвы» о том, что 90 процентов территории Сирии и Ирака были освобождены от террористов коалицией во главе с США.



Российские военные летчики начали участвовать в нанесении ударов по террористическим группировкам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска.