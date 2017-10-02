Военный прокурор Украины рассказал о «несметных полчищах» российских войск в Донбассе

Военный прокурор Украины «насчитал», что в Донбассе якобы находится равное всем силам европейских стран-членов НАТО количество российских военных. Об этом Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, «российское войско» в Донбассе «насчитывает» 11 тысяч человек, из которых три тысячи — кадровые военнослужащие.

Также Матиос «нашел» на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик около 200 российских танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и якобы даже новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов.