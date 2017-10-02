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Военный прокурор Украины рассказал о «несметных полчищах» российских войск в Донбассе
Военный прокурор Украины «насчитал», что в Донбассе якобы находится равное всем силам европейских стран-членов НАТО количество российских военных. Об этом Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, «российское войско» в Донбассе «насчитывает» 11 тысяч человек, из которых три тысячи — кадровые военнослужащие.
Также Матиос «нашел» на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик около 200 российских танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и якобы даже новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов.
Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и не оказывает материальной, финансовой и технической помощи ополченцам Донбасса. В Минобороны РФ также заявляли, что российских военных на территории Украины нет, а данные к которым апеллирует Киев, не имеют под собой никаких оснований.
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