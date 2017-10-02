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Сенатор: Американские войска не покинут Афганистан еще лет десять
Фото: © Capt. Brian Harris, U.S. Army via AP
Американские военные в ближайшие 10 лет Афганистан не покинут. Об этом заявил сенатор Боб Коркер. Он отметил, что важны цели и задачи. Вашингтону следует искать пути укрепления властей в Кабуле и передачи им все большей ответственности за судьбу страны. «Всего ВВП Афганистана не достаточно для поддержки даже его собственных сил безопасности», — подчеркнул Коркер.
Напомним, не так давно президент США принял решение направить в Афганистан еще более 3 тысяч военнослужащих. Это означает, что численность американского воинского контингента в стране составит почти 14 тысяч человек. Соединенные Штаты начали нынешнюю военную операцию в Афганистане осенью 2001 года, напоминает ТАСС.
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