Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям

По словам Мадуро, Рахой является лицемером, поддерживая венесуэльскую оппозицию, в то же время преследуя инакомыслие у себя в стране.

«Мариано Рахой выбрал кровь, палки, удары и репрессии против благородного народа. Наша рука протягивается к народу Каталонии. Сопротивляйся, Каталония! Латинская Америка восхищается тобой», — подчеркнул Мадуро.

«И кто же диктатор?» — задался вопросом венесуэльский президент, отвергая тем самым критику в свой адрес, звучавшую в том числе и из Мадрида.

Оппозиция Венесуэлы, в свою очередь, обвинила самого Мадуро в лицемерии.