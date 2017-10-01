Число пострадавших в беспорядках в Каталонии увеличилось до 844

Число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии увеличилось до 844 человек. Об этом заявили в департаменте здравоохранения провинции.



«По состоянию на 21:30 (22:30 мск. — RT) за медицинской помощью обратились в специальные учреждения и больницы 844 человека», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось о 761 пострадавшем.

