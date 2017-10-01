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Число пострадавших в беспорядках в Каталонии увеличилось до 844
Число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии увеличилось до 844 человек. Об этом заявили в департаменте здравоохранения провинции.
«По состоянию на 21:30 (22:30 мск. — RT) за медицинской помощью обратились в специальные учреждения и больницы 844 человека», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 761 пострадавшем.
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