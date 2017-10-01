В Госдепе заявили, что дипломатические каналы для КНДР не будут открыты вечно

Власти Северной Кореи не получат ядерных возможностей, однако от них зависит, каким путём этот вопрос разрешится. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Северная Корея не получит ядерного вооружения. Произойдёт это через дипломатию или силу зависит от режима (КНДР)», — написал Науэрт в Twitter.