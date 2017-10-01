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В Госдепе заявили, что дипломатические каналы для КНДР не будут открыты вечно
Фото: Public Domain
Власти Северной Кореи не получат ядерных возможностей, однако от них зависит, каким путём этот вопрос разрешится. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.
«Северная Корея не получит ядерного вооружения. Произойдёт это через дипломатию или силу зависит от режима (КНДР)», — написал Науэрт в Twitter.
По её словам, в настоящее время для лидера КНДР Ким Чен Ына открыты дипломатические каналы, но это не будет длится вечно.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал главу госсекретаря Рекса Тиллерсона не тратить время на переговоры с «человеком-ракетой».
Между тем, в Пхеньяне пригрозили превратить США в «море пламени».
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