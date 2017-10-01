Эрдоган: Турция ничего не потеряет, если не вступит в ЕС

Турция ничего не потеряет, если не сможет стать членом Евросоюза. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Единственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Анкары. Турция готова поддержать инициативы Брюсселя в этом направлении и внести вклад в будущее развитие Европы. Если ЕС пойдет иным путём — не беда», — приводит Anadolu слова президента.

Эрдоган подчеркнул, что в этом случае Турция «ничего не потеряет и продолжит двигаться по намеченному пути».

«Страны ЕС возглавляют список государств, в чьей поддержке Анкара разочаровалась больше всего. Анкара крайне встревожена лояльным отношением к терроризму, тех, кто открыто выступает против членства Турции в Евросоюзе», — заключил он.

Ранее в НАТО призвали ЕС не делать резких заявлений по поводу вступления Турции в Евросоюз.

Доцент кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений САБГУ Александр Сотниченко в беседе с ФАН рассказал о перспективах вступления Турции в Евросоюз.