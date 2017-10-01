Названы последствия референдума в Каталонии

Эксперт напомнила о силовых акциях, которые фактически делают невозможным проведение голосования.



«Властями Испании были проведены всякого рода силовые акции, которые делают технически невозможным проведение референдума. Дальше всё будет зависеть от того, насколько далеко готово зайти региональное правительство, то есть готово ли оно в таких условиях всё равно считать, что был проведён референдум, и провозгласить независимость», — подчеркнула она.

По мнению Черкасовой, возникший в Испании кризис назревал много лет, и правительству в любом случае придется в срочном порядке искать его решение. Она отметила, что обеим сторонам нужно немедленно начинать полномасштабные переговоры, основными темами на которых неизбежно станут и расширение автономии, прежде всего налоговой, а также урегулирование экономических вопросов. Как отмечает эксперт, каталонцы, в частности, недовольны тем, что Испания получает от них больше, чем дает.

«Кроме того, стоит вопрос лингвистического характера. Каталонцы требуют расширения сферы применения каталанского языка и так далее. В перспективе возникает вопрос о конституционной реформе в Испании, направленной на федерализацию страны», — сказала Черкасова.