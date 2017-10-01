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Букингемский дворец возмущен поведением Мэй
Фото: AFP 2017 / Leon Neal
Букингемский дворец возмущен поведением премьер-министра Терезы Май, считая, что она ввела в заблуждение королеву во время формирования правительства меньшинства (в него входят партии, не располагающие абсолютным большинством мест в парламенте), сообщает издание The Times.
Как пишет издание, после прошедших в стране парламентских выборов заверила королеву, что ей удалось достичь договоренности с североирландской Демократической юнионистской партией (ДЮП). Но в итоге на то, чтобы согласовать все пункты соглашения ей понадобилось еще 2 недели.
В результате это серьезно отразилось на графике мероприятий королевы. На несколько дней была отложена тронная речь Елизавета II в парламенте, в которой обычно излагаются законодательные инициативы. А это, в свою очередь, повлекло пересмотр графика Королевских скачек Royal Ascot, которые неизменно посещает королева и члены ее семьи.
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