Букингемский дворец возмущен поведением Мэй

Букингемский дворец возмущен поведением премьер-министра Терезы Май, считая, что она ввела в заблуждение королеву во время формирования правительства меньшинства (в него входят партии, не располагающие абсолютным большинством мест в парламенте), сообщает издание The Times



Как пишет издание, после прошедших в стране парламентских выборов заверила королеву, что ей удалось достичь договоренности с североирландской Демократической юнионистской партией (ДЮП). Но в итоге на то, чтобы согласовать все пункты соглашения ей понадобилось еще 2 недели.