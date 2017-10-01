Трамп подписал новые санкции

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о применении односторонних экономических санкций в целях ужесточения борьбы с торговлей людьми в мире в отношении Венесуэлы, Китая, Сирии, России и других стран, сообщает ТАСС



Текст соответствующего меморандума направлен госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Согласно одному из его пунктов, представителям США в Текст соответствующего меморандума направлен госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Согласно одному из его пунктов, представителям США в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития дано указание голосовать в 2018-м финансовом году против проектов, «которые идут на пользу правительствам Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики и России». Мера не коснется лишь тех случаев, когда речь идет о «гуманитарном содействии». Однако аналогичные решения уже были приняты администрацией США ранее.



Также должно прекратиться финансирование американских государственных программ образовательных и культурных обменов с Россией, КНДР, Сирией и Эритреей. Между тем в другом постановлении главы США говорится, что продолжение таких программ с Россией, Сирией, Эритреей возможно в том случае, если оно отвечает «национальным интересам Соединенных Штатов».



ежегодно публикует доклад о проблеме торговли людьми, в нем оцениваются также действия других государств в данной области. Страны, которые в нем фигурируют, США разделяет на три категории. Госдепартамент ежегодно публикует доклад о проблеме торговли людьми, в нем оцениваются также действия других государств в данной области. Страны, которые в нем фигурируют, США разделяет на три категории.



Россия уже четыре года, согласно этой классификации, находится в категории стран, в отношении которых предусматривается автоматическое применение односторонних экономических санкций, если глава США не примет иного решения. Речь идет о приостановке некоторых видов финансовой помощи.



Раньше США не стремились использовать такой санкционный механизм в отношении России. Такие меры принимались лишь в отношении Зимбабве, КНДР и Судана.