США направят к берегам КНДР ударную группу

США отправят авианосец USS Ronald Reagan (CVN-76) к восточному побережью Корейского полуострова. Ему предстоит принять участие в совместных учениях с ВМС Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap



«Мы проводим консультации (с США) по выработке плана действий авианосной ударной группы, возглавляемой авианосцем USS Ronald Reagan, для работы в Японском море в районе 15 октября», — сказал источник местных СМИ в «Мы проводим консультации (с США) по выработке плана действий авианосной ударной группы, возглавляемой авианосцем USS Ronald Reagan, для работы в Японском море в районе 15 октября», — сказал источник местных СМИ в министерстве обороны страны, он также уточнил, что «авианосец, скорее всего, будет сопровождать несколько других военных кораблей, входящих в ударную группу».



По словам чиновника, обе стороны планируют провести совместные тренировки с целью обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в дополнение к подготовке к противолодочным боевым действиям. Представитель американской армии Кореи (USFK) сказал, что дата прибытия авианосца еще не установлена. «Скорее всего, совместные учения пройдут около 20 октября. Точные даты будут определены позже», — сказал он.