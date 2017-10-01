Политолог рассказал, чем может закончиться референдум в Каталонии



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова в беде с RT оценила перспективы референдума о независимости, который проходит в Каталонии. Она напомнила о силовых акциях, которые делают невозможным проведение голосования.

«Властями Испании были проведены всякого рода силовые акции, которые делают технически невозможным проведение референдума. Дальше всё будет зависеть от того, насколько далеко готово зайти региональное правительство, то есть готово ли оно в таких условиях всё равно считать, что был проведён референдум и провозгласить независимость», — сказала она.



Черкасова также отметила, что испанскому правительству следует в срочном порядке искать решение назревшего кризиса, который продолжается уже много лет. По её мнению, и Мадриду, и Барселоне нужно немедленно начинать полномасштабные переговоры.



«Основными вопросами там будут и расширение автономии, прежде всего налоговой, урегулирование экономических вопросов, потому что каталонцы ссылаются на то, что Испания получает от Каталонии больше, чем Каталонии дают — это действительно так. Кроме того, стоит вопрос лингвистического характера. Каталонцы требуют расширения сферы применения каталанского языка и так далее. В перспективе возникает вопрос о конституционной реформе в Испании, направленной на федерализацию страны», — заключила Черкасова.



В Каталонии проходит референдум о независимости, который был объявлен испанскими властями незаконным.