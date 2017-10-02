Йеменские повстанцы сняли на видео, как сбили американский беспилотник

Повстанцы-хуситы в Йемене сняли поражение американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper. Видео опубликовал йеменский телеканал Al-Masirah.



На записи виден запуск зенитной ракеты и момент, когда она попадает в летательный аппарат. В конце видео запечатлена толпа людей, стоящих рядом с горящими обломками беспилотника.



Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-9 Reaper был сбит в районе к северу от Саны. Повстанцы заявили, что он, вероятно, выполнял разведывательный полет.



США применяют беспилотники этого типа в Йемене, преимущественно, против боевиков Аль-Каиды*. С 2015 года они также используются силами коалиции под руководством Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов.



В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.