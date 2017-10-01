В Йемене сбит американский беспилотник

Хуситы сбили беспилотник США MQ-9 «Рипер» в столице Йемена, передает ТАСС со ссылкой на местные средства массовой информации.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Джадр. Подробности на данный момент неизвестны.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.

В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В Организации Объединенных Наций заявили, что около 70% населения страны нуждаются в гуманитарной помощи это 20 миллионов человек.