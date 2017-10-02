Госдеп пояснил цель визита сотрудников в консульство РФ в Сан-Франциско

Сотрудники американского Госдепартамента посетили территорию российского консульства в Сан-Франциско 2 октября чтобы убедиться, что дипломаты покинули здание. Об этом представитель американского внешнеполитического ведомства рассказали РИА Новости.



В Госдепе действия сотрудников назвали обходом . Российский МИД ранее назвал его незаконным, разместив в сети видеозапись инцидента. «Тем самым нарушаются международное право и собственное законодательство [США]», — говорится в комментарии к ролику.

2 сентября сотрудники американских спецслужб провели в ряде принадлежащих российской дипмиссии зданий мероприятия, которые Москва квалифицировала как обыски . В Госдепе заявили, что это «обход» и «инспекция».