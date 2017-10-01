

В Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, однако проходит оно далеко не на всех из 2300 участках для голосования, передаёт корреспондент РИА Новости

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На ряде участков до начала голосования полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.

Власти автономного сообщества за час до начала голосования заявили, что проголосовать жители Каталонии могут на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. При этом если на участках нет или не хватает бюллетеней, то его можно принести из дома. Кроме того, они допустили голосование без конвертов. В Испании во время голосования избиратель должен поместить заполненный бюллетень в конверт и опустить его в урну.

Как пояснил советник женералитета по иностранным делам Рауль Ромева, "проголосовать можно только один раз". Турул также объявил, что за ходом голосования будет наблюдать "Группа академиков и профессионалов по наблюдению за референдумом".

Уже за несколько часов до голосования каталонцы выстроились в очереди перед школами, которые должны стать местами для волеизъявления людей. Несмотря на проливной дождь, тысячи каталонцев вышли на улицы города в ожидании старта голосования.