Трамп ввел односторонние санкции против России

При этом американскому правительству дается право по гуманитарным или другим соображениям эти санкции не применять.

Меморандум направлен от имени президента США государственному секретарю Рексу Тиллерсону. Новый проект затрагивает Венесуэлу, Китай, Сирию, Россию, на которые накладываются односторонние экономические санкции, и направлен на ужесточение борьбы с торговлей людьми в мире. США не будут оказывать данным странам гуманитарную помощь, а также выделять финансирование в рамках культурного или образовательного обмена.

Тем не менее другим своим решением он фактически отменил данное постановление, разрешив продолжение таких программ с Россией, Сирией и Эритреей на основании того, что это отвечает «национальным интересам Соединенных Штатов».