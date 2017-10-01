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КНДР пригрозила превратить США в "море пламени"
Фото: AP Photo / Korean Central News Agency
Представитель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе выступил с заявлением, в котором раскритиковал политику президента США Дональда Трампа и пригрозил превратить Америку в «море пламени». Заявление опубликовано на сайте ЦТАК.
Политика Трампа названа в заявлении «самоубийственным актом приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени».
В заявлении также говорится, что более безрассудная политика Трампа, которого в КНДР в очередной раз называют «сумасшедшим стариком», приведет только к укреплению воли армии и народа КНДР.
Ранее сообщалось, что Италия планирует выслать посла КНДР.
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