США напрямую связались с Северной Кореей

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Китай заявил, что власти Штатов установили прямой контакт с КНДР.

Дипломат заверил, что Вашингтон прощупывает почву на тему возможности переговоров с Пхеньяном, пишет русская служба BBC

"У нас есть каналы связи. Мы не сидим в темноте. Следите за новостями", — сказал Тиллерсон.