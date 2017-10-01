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США напрямую связались с Северной Кореей
Фото: len Johnson ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Китай заявил, что власти Штатов установили прямой контакт с КНДР.
Дипломат заверил, что Вашингтон прощупывает почву на тему возможности переговоров с Пхеньяном, пишет русская служба BBC.
"У нас есть каналы связи. Мы не сидим в темноте. Следите за новостями", — сказал Тиллерсон.
Ранее на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, глава МИД КНДР и глава США обменивались бесконечными угрозами в адрес друг друга. В частности, в Северной Корее заявили, что сумасшедшего американского старикана будут укрощать огнем.
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