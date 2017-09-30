Порядка 300 тысяч жителей Одессы могут остаться без тепла из-за ликвидации ТЭЦ

Около 300 тыс. жителей центра Одессы могут лишиться тепла из-за ликвидации ТЭЦ.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию, полученную во время заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета.





Отмечается, что причиной этому может стать процедура ликвидации городской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая не может заключить договор с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, так как её работа была остановлена по ходатайству арбитражного управляющего.

«Это означает, что люди, работающие на ТЭЦ, должны быть уволены, а мощности не должны использоваться. Если это произойдёт, то коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» не сможет получать тепловую энергию от ТЭЦ», — заявила директор юридического департамента горсовета Инна Поповская.



По данным издания, ТЭЦ обеспечивает теплом порядка 300 тыс. жителей города, а также учреждения, организации, предприятия.

