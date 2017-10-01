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США заявили о неготовности КНДР к мирным переговорам

США заявили о неготовности КНДР к мирным переговорам
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Северокорейские дипломаты, по мнению Госдепартамента США, не готовы к мирным переговорам, сообщила в Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. «Чиновники Северной Кореи не показали каких-либо признаков, что они заинтересованы или готовы к переговорам о денуклеаризации», — говорится в ее заявлении.
В начале сентября Северная Корея провела одно из самых мощных ядерных испытаний в своей истории, спровоцировав очередной региональный кризис и вызвав волну осуждения во всем мире. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН 20 сентября, потребовал от Пхеньяна в одностороннем порядке прекратить пуски ракет. В противном случае, по словам господина Трампа, США могут «полностью уничтожить» Северную Корею.
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