США заявили о неготовности КНДР к мирным переговорам

Северокорейские дипломаты, по мнению Госдепартамента США, не готовы к мирным переговорам, сообщила в Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. «Чиновники Северной Кореи не показали каких-либо признаков, что они заинтересованы или готовы к переговорам о денуклеаризации», — говорится в ее заявлении.

US has several channels to communicate w #DPRK, but regime has shown no indication they're interested/ready for talks re: denuclearization. pic.twitter.com/5AwB7JOy0M— Heather Nauert (@statedeptspox) 30 сентября 2017 г.

В начале сентября Северная Корея провела одно из самых мощных ядерных испытаний в своей истории, спровоцировав очередной региональный кризис и вызвав волну осуждения во всем мире. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН 20 сентября, потребовал от Пхеньяна в одностороннем порядке прекратить пуски ракет. В противном случае, по словам господина Трампа, США могут «полностью уничтожить» Северную Корею.

