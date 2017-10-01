Саакашвили заявил о намерении сменить украинскую власть

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается сменить руководство Украины. В ходе митинга в Одессе он призвал жителей города 17 октября принять участие в демонстрации в Киеве, чтобы «победить зло, засевшее в украинской власти». При этом эксперты считают, что экс-губернатора используют оппоненты Порошенко и внешние силы, чтобы надавить на правительство страны. Насколько реальны угрозы Саакашвили — разбирался RT.



Экс-губернатор Одессой области Михаил Саакашвили на митинге в Одессе рассказал о своих намерениях сменить власть в Киеве. По его словам, руководство страны не дало ему провести реформы в городе и только и делает, что наживается на своих гражданах.



«Мне не нужна ни одна должность на Украине, но я хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу, и потом вернуться в Одессу, чтобы поменять Одессу», — заявил Саакашвили, выступая перед сторонниками.



Он отметил, что намерен бороться против «кучки бандитов», которая не позволяет производить изменения, чтобы улучшать жизнь украинцев. «Мне нравится всё, кроме теперешней экономической ситуации и этой кучки бандитов, которая просто испоганила всё, что только можно испоганить. Мы обязательно их подвинем», — пообещал политик.



При этом он не смог удержаться от использования яркой метафоры, сравнив власть в Киеве со спрутом, а мэра Одессы Геннадия Труханова — с щупальцами.



«Рубить щупальца не имеет особого смысла, но мы будем рубить и щупальца. Но чтобы они заново не вырастали, надо пойти на большую голову. И всё очень просто. Чтобы взять большую голову, мы должны быть лучше них, смелее их», — подчеркнул Саакашвили.



Но даже на этом бывший губернатор не остановился, а припугнул одесситов, что если они не предприму решительных действий, то «они (назначенцы Петра Порошенко. — RT) врастут в свои стулья» и «пустят свои гнилые корни». И тогда, по убеждению политика, у жителей города «никогда не будет будущего».



А ведь, подчеркнул политик, он так хочет быть «свободным гражданином постбарыжной Одессы». Поэтому Саакашвили заявил, что одесситам необходимо присоединиться к нему и отправиться 17 октября в Киев, чтобы провести там митинг.



«Поехали вместе 17 октября. Вместе победим зло, засевшее в украинской власти. На Киев!», — призвал экс-губернатор.



Решительный настрой Саакашвили считает опасным для президента Украины Петра Порошенко президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, главе страны действительно стоит отнестись серьёзно к угрозам экс-губернатора потребовать импичмента.



«Судя по всему, 17 октября этот ползучий переворот, который начался с того момента, когда Саакашвили перетолкали через границу, перейдёт в активную фазу. Но это не значит, что 17-го числа обязательно свергнут Порошенко. Переворот против Януковича в активную фазу перешёл 1—2 декабря, а закончился аж 18 февраля. Во всяком случае, будет попытка его переведения в активную фазу, то есть начало каких-то акций уже в Киеве. К тому времени Саакашвили надо окучить регионы и подготовить их к тому, чтобы в Киеве оппоненты Порошенко могли опираться на поддержку региональных элит», — заявил RT Ищенко.



Вместе с тем он считает, что у экс-губернатора нет политического будущего на Украине, так как его же политические сторонники постараются от него избавиться.



«Его, можно сказать, принудили к тому, чтобы он принял на себя удар, выступил в качестве точки сборки оппозиционных сил, которые требуют смещения Порошенко, чтобы он стал номинальным лицом оппозиции. А дальше Саакашвили надо бороться за своё будущее. Он понимает, что, пока надо смещать Порошенко, его, конечно, будут кормить с ложечки и возить на подушечке. Но как только вопрос этот будет решён, его выбросят в ближайший мусорный контейнер, потому что он будет не нужен», — заключил политолог.



С мнением Ищенко о возможности свержения Порошенко не согласен член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько. Он уверен, что за Саакашвили не стоит каких-либо серьёзных сил, а его рейтинг не такой уж и большой.



«Пока не вижу предпосылок для импичмента Порошенко. У самого Саакашвили рейтинг очень небольшой. По разным оценкам, он в районе 2%. И у него нет каких-то мощных политических сил. Конечно, его вроде бы поддерживает Юлия Тимошенко, но на самом деле она сама по себе. У неё есть фракция в парламенте, но она небольшая и не может претендовать на решающее мнение», — рассказал Безпалько RT.



При этом он разделяет точку зрения Ростислава Ищенко в том, что Саакашвили используется как инструмент давления на Киев.



«В данной ситуации скорее Порошенко пытаются заставить совершить какие-то действия, а для этого используют Саакашвили. И при этом самому Порошенко запрещают каким-то образом с ним разобраться так, как он привык это делать с другими своими оппонентами. На мой взгляд, Саакашвили просто используют как инструмент давления на Порошенко. Чего от него сейчас добиваются, сказать сложно. Может, какой-нибудь передел собственности, может, принуждают к каким-то более решительным антироссийским действиям», — отметил политолог.



Не считает Саакашвили серьёзной политической фигурой и зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В беседе с RT он назвал экс-губернатора «битой картой».



«Конечно, самого Саакашвили я бы всерьёз не воспринимал — он давно уже битая карта. Но его сейчас используют, мне кажется, закулисные игроки, скорее всего вашингтонские, чтобы держать в напряжении Порошенко и, в общем-то, всю компанию так называемых киевских политиков. Саакашвили является таким специальным пугалом, чёрной меткой, которую постоянно показывают. И он хорошо справляется с этой ролью», — заявил сенатор.