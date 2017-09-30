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На Украине избили гостей и участников "нетрадиционного" фестиваля

На Украине избили участников «нетрадиционного» фестиваля
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В центре Запорожья избили участников фестиваля равенства, который проводится для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Начало фестиваля было запланировано на четыре дня (время совпадает с московским). Перед открытием на центральную площадь областного центра пришли молодые люди спортивного сложения (около 200 человек) и заблокировали вход, начали провоцировать драки.
На месте работает полиция. По словам организатора фестиваля Яны Сасиной, в результате стычек пострадали две девушки, их госпитализировали. Задержали около 20 человек. Титушки (провокаторы) продолжают прибывать, передает РИА Новости.
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РИА Новости
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