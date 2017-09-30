В центре Запорожья избили участников фестиваля равенства, который проводится для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.



Начало фестиваля было запланировано на четыре дня (время совпадает с московским). Перед открытием на центральную площадь областного центра пришли молодые люди спортивного сложения (около 200 человек) и заблокировали вход, начали провоцировать драки.

