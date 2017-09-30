Эрдоган: власти Иракского Курдистана поплатятся за референдум о независимости

Власти Иракского Курдистана поплатятся за проведенный в автономии референдум о независимости. Об этом, как сообщает газета Hürriyet, заявил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Эрзурум на северо-востоке республики.



"Региональные власти северного Ирака предприняли шаг, не задумываясь о нашей стране, которая оказывала им всяческую поддержку на протяжении долгого времени, — отметил он. — Так что им придется заплатить за это".



По словам турецкого лидера, администрация Иракского Курдистана "создает не независимое государство, а новую рану в регионе". Эрдоган напомнил о нарушении прав туркоманов и арабов. По его мнению, плебисцит не учитывал интересы этих этнических меньшинств. "Мы находимся в близком контакте с соседствующими странами, с Ираком и Ираном, и готовы к любым негативным последствиям", — добавил президент.