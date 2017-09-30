Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии можно расценивать как первый мировой случай интернет-войны. Такое мнение он выразил в субботу в своем Twitter.



"Первая интернет-война в мире началась в Каталонии, [где] народ и правительство используют его [интернет] для организации в воскресенье референдума о независимости, а испанские спецслужбы атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания связи, осуществляя цензуру сотен сайтов, протоколов [передачи данных] и т. д. ", — написал он.



Ассанж считает, что это "крупнейший на Западе конфликт между народом и государством" с момента падения Берлинской стены.