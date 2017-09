Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война

Об этом он написал в Twitter. «Люди и правительство занимаются организацией референдума о независимости, а испанская разведка проводит атаки, замораживая телекоммуникационные сети, подвергая цензуре сотни сайтов», — говорится в сообщении.

The world's first internet war has begun, in Catalonia, as the people and government use it to organize an independence referendum on Sunday and Spanish intelligence attacks, freezing telecommunications links, occupying telecoms buildings, censors 100s of sites, protocols etc.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании запланирован на 1 октября. Мадрид заявил, что не признает его итогов.