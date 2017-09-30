

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу в эфире государственного телевидения попросил защиты у святого архангела Михаила и зачитал молитву в его честь.

"Это день святого архангела Михаила, 29 сентября. Он нас благословляет и защищает во время нашей битвы с демонами, дьяволом, развратом, которые каждый день наносят вред народу, демонами спекуляции, олигархии, правых венесуэльских сил, империализма", — заявил Мадуро.



"Как много сил он нам дает", — сказал венесуэльский лидер. После этого показал небольшую картинку с архангелом Михаилом и зачитал молитву в его честь.