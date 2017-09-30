Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил защиты у святого архангела Михаила. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения.

"29 сентября — день святого архангела Михаила. Он нас благословляет и защищает во время нашей битвы с демонами, дьяволом, развратом", — заявил Мадуро.

После этого он достал изображение архангела Михаила и зачитал молитву в его честь.

Ранее правительство Канады ввело санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 39 граждан страны.